В Кыргызстане по делу о коррупции задержаны 10 инспекторов налоговой службы

По делу о коррупции задержаны 10 инспекторов Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в поле зрения ГКНБ Кыргызской Республики попала группа работников Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики, которые из корыстных побуждений в сговоре с представителями субъектов предпринимательства умышленно занизили суммы налогов, подлежащих уплате по результатам проведенных ими проверок налогоплательщиков более чем на 100 млн. сомов.

"На основании полученных материалов возбуждено уголовное дело по статье 336 части 1 УК КР (Коррупция), в рамках которого задержано 10 инспекторов ГНС при МФ КР, им предъявлено соответствующее обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к совершению данного преступления лиц и точного ущерба, причиненного государству.

О ходе и результатах проводимого расследования ГКНБ КР будет информировать общественность".