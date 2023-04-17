Никакие санкции не заставят Центральную Азию любить Украину

Высокопоставленные, как заявлено в анонсах, представители Минфина США собираются нанести визиты в Казахстан и Кыргызстан. Приедут ориентировочно 23-28 апреля не чаю попить, а, как, опять-таки, анонсируется, обсудить антироссийские санкции.

Казалось бы – чего их обсуждать? Все уже обсуждено и решено, причем без участия Центральноазиатского региона. Однако с точки зрения Вашингтона решено не все.

Сначала нас вежливо призывали с высокой трибуны осудить "вторжение террористической России на территорию суверенной Украины" и присоединиться к санкциям в отношении первой. Потом нас так же вежливо подозревали в некоем жульничестве: через наши страны якобы в Россию просачиваются подсанкционные товары. Теперь высокопоставленные американские финансисты едут к нам "в рамках работы над пресечением путей обхода антироссийских санкций".

Это, очевидно, следует понимать так: США больше не сомневаются в том, что страны нашего региона не так строги и бескомпромиссны в отношении России, как Америке бы хотелось. И американский Минфин в лице помощника министра Элизабет Розенберг теперь намерен поставить вопрос ребром: или – или. Или государства ЦА сохраняют вовлеченность в глобальную экономику – или продолжают поддерживать Российскую Федерацию и автоматически лишаются доступа на самые важные рынки мира.

В принципе – да. Звучит угрожающе. Страшно.

А если посмотреть на вещи здраво? На каком основании США считают себя вправе диктовать всему миру, что пить и есть, во что одеваться, с чем дружить и кого любить? Можно задать вопрос иначе: какое непосредственное отношение Штаты имеют к России, Украине, Казахстану и Кыргызстану?

Украина пока еще не член НАТО. И, судя по последним событиям, вряд ли им станет, несмотря на все свои старания. А США – не единственный представитель этого военного блока, чтобы единолично принимать решения и навязывать их кому бы то ни было. Вопрос же вступления в НАТО Казахстана или Кыргызстана, насколько известно, вообще на повестке дня не стоит.

Другой момент. Про какие такие самые важные рынки мира речь? Разве с той же Америкой у Кыргызстана такой же мощный товарооборот, как с Россией? А сколько всего нам поставляет Китай – партнер и долгосрочный союзник России? Можно еще вспомнить про наших мигрантов, работающих в РФ и тем кормящих здесь свои семьи.

Россия на сегодняшний день – наиболее выгодный (взаимовыгодный) для нас в экономическом отношении союзник. Про Украину мы знаем в основном лишь то, что она есть. Да и далеко не каждый украинец найдет на карте страну под названием "Кыргызская Республика" - которая почему-то должна сейчас в угоду Америке принять украинскую сторону и отказаться от сотрудничества с проверенным стратегическим партнером.

Что касается США, то в свете, опять же, последних событий они у нас ассоциируются в первую очередь с финансированием сомнительных НПО, со смутой и беспорядками. Кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку. Заказанную Америкой музыку кыргызские энпэошники исправно играют… Зачем же требовать этого от других жителей республики? Зачем навязывать свою музыку Кыргызстану, у которого прекрасно развит собственный музыкальный вкус и есть в репертуаре гораздо более близкие народу напевы?

"США пока еще ни одну страну мира богатой и счастливой не сделали", - с этим комментарием трудно не согласиться.

"Кыргызстан должен иметь четкую позицию и показать, кто в доме хозяин", - и это тоже верно.

Нашим свободолюбивым гражданам очень не нравится, когда кто-то пытается с ними вести беседу на повышенных тонах и с позиции силы. Мы и свое-то государство сразу начинаем называть "жандармским" и активно протестуем, как только руководство страны пытается навести порядок. А уж мировым жандармам в нашу жизнь вмешиваться и вовсе не следует.