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Словам Жанара Акаева должны дать юридическую оценку?

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- Азиз Осмонов
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Как выяснилось, депутаты ЖК, несмотря на свою ответственность перед избирателями, не брезгуют озвучивать с парламентских трибун неподтвержденную фактами информацию. Это, к слову, касается и "независимых фактчекеров" в лице отдельных СМИ. Но если вторые отрабатывают гранты и "методички", то со стороны депутатов делать ложные заявления и клеветать – прямое нарушения закона.

Напомним, 11 апреля, депутат Жанар Акаев в рамках Комитетов ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции озвучил генпрокурору Курманкулу Зулушеву информацию о зарплате уже экс-главы Госбанка развития КР Евгении Судец и якобы ее связях с Бакиевым-Ширшовым.

"Евгения Судец назначила себе зарплату в 1 млн сомов. Это трехлетняя зарплата вашего прокурора, а она получает за месяц", - заявил Акаев. Он попросил генпрокурора обратить внимание на указанные схемы, чтобы не допустить процветания Ширшова и Бакиева.

Позже Евгения Судец в интервью VB.KG предоставила официальные документы, где опровергла получения указанных средств. Все деньги, перечисленные Минфином Госбанку развития, по-прежнему лежат на счетах Нацбанка. Это хорошо видно из выписки.

За полгода работы 20 специалистов-банкиров из разных стран мира не получили за свою работу ни копейки. Сама Судец была шокирована, что в Кыргызстане депутаты преподносят с трибун ЖК откровенно ложную информацию.

Нет связей у экс-главы Госбанка и с Бакиевыми. Более того, она подчеркнула, что ее муж Владимир Андросик не мог выступать их сторонником, так как сам стал жертвой их рейдерского захвата.

Сегодня мы опубликуем информацию Евгении Судец и о компании Mega.

Только по этим двум пунктам понятно, что депутат (!) Жанар Акаев своими высказываниями публично оклеветал человека!

Просим ГКНБ и Генпрокуратуру КР дать юридическую оценку заявлениям парламентария и привлечь его к ответственности за распространение заведомо ложной информации с трибун ЖК и введение граждан КР в заблуждение.


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URL: https://www.vb.kg/428893
Теги:
нарушения, парламент, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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