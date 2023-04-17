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Двое мужчин силой забрали машину у жителя Ошской области. Их задержали

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Узгене у мужчины силой забрали автомобиль марки "Део-Тико", стоимостью 350 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В милицию с письменным заявлением обратился Ш.И. с просьбой принять меры в отношении малознакомых лиц, которые с применением силы завладели его автомобилем и скрылись.

Следственная служба ОВД Узгенского района возбудила уголовное дело по статье 206 "Грабеж" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Оперативники ГУУР по Южному региону задержали подозреваемых. Ими оказались гр. С.Б., 1987 г.р., ранее неоднократный судимый и гр. Т.Р.

1990 г.р.

Подозреваемые водворены в ИВС ОВД Узгенского района. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/428897
Теги:
угон, Узгенский район, автомобили, милиция
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