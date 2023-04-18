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Инвесторы ознакомились с ходом строительства жд "Балыкчы-Кочкор-Кара Кече"

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В Бишкеке прошла встреча делегации ГП "НК "Кыргыз темир жолу" с ООО "РЖД-Интернешнл" и АО "Российский Экспортный Центр" по вопросам строительства железной дороги "Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече".

"Глава компании "Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев поприветствовал участников и проинформировал о ходе строительства железной дороги "Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече".

В ходе встречи участники обсудили вопросы дальнейшего совместного проектирования, строительства железной дороги "Балыкчы - Кочкор – Кара-Кече" с сопутствующими системами ЖАТ (железнодорожная автоматика и телематика), проведение полевых проектно-изыскательских работ и другие вопросы.

Также техническая группа в составе представителей "Кыргыз темир жолу" и "РЖД-Интернешнл" провели выездной осмотр по строительству железной дороги "Балыкчы - Кочкор", где ознакомились с процессом работы.

Напомним, в целях привлечения инвестиции, а также завершения данного проекта в срок, в декабре 2022 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГП "НК "Кыргыз темир жолу", АО "Российский экспортный центр" и ООО "РЖД-Интернешнл" по вопросу проработки совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии "Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече". В настоящее время строительство железной дороги "Балыкчы-Кочкор" реализуется силами и средствами ГП "НК "Кыргыз темир жолу", в 2022 году было построено 5 км".


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URL: https://www.vb.kg/428898
Теги:
железная дорога, Россия, Кыргызстан
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