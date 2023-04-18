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В Бишкеке обсудили Программу развития бизнеса КР до 2026 года

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- Бакыт Басарбек
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Министерством экономики и коммерции КР организован круглый стол по обсуждению Программы развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной постановлением кабинета министров КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Открывая мероприятие, заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова отметила, что Программа развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года – это Деловая повестка бизнеса, которая содержит в себе основные направления и задачи для развития страны, предусматривает политику развития деловой среды и инвестиционного климата, и смоделирована в двух направлениях:

- Антикризисные меры, направленные на реагирование на внешние факторы, оказывающие влияние на экономику;

- Системные меры – для обеспечения экономического роста страны.

Приоритетами Программы развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года являются:

- предоставление фискальных преференций;

- упрощение административных процедур;

- создание условий для развития отдельных отраслей.

Уникальность Программы состоит в том, что она разработана полностью с участием представителей бизнес-структур, и каждая мера предоставляет большую возможность для бизнеса.

Также, в ходе презентации замминистра проинформировала, что Программа базируется на следующих принципах:

-Принцип взаимной ответственности, в котором заложены ряд мероприятий по сокращению регулятивных функций государства, упрощению налогового администрирования, переходу на сервисную модель обслуживания и т.д.

-Принцип связи торговли и производственных отношений, предусматривающий повышение рейтингов КР на мировом рынке, улучшение условий инфраструктуры, признание и применение международных стандартов.

-Принцип инновационности, предусматривающий разработку креативных кластеров с учетом опорных точек роста, реализацию ГЧП проектов и т.д.

-Принцип экологичности, в котором заложены ряд мероприятий по финансированию и реализацию проектов по стандартам ESG в сфере строительства, транспорта, энергетики и финансовом секторе.

-Принцип равенства, нацеленный на достижение социальной справедливости.

-Принцип безопасности развития, предусматривающий запуск промышленных предприятий, внедрение системы автоматической аккредитации лекарственных препаратов, создание центров приграничной торговли.

Следует отметить, что данный круглый стол состоялся в рамках проекта "Развитие бизнеса и поддержка предпринимательства посредством диалога" при поддержке Американской торговой палаты в КР.

Активное участие приняли представители государственных органов, бизнес-ассоциации, эксперты", - говорится в сообщении Мнэкономики.


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URL: https://www.vb.kg/428899
Теги:
Минэкономики, стратегия развития, Кыргызстан
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