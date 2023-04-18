В Сокулукском районе задержан автомобиль с сигаретами на 3 млн сомов

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Чуйской области совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ КР пресекли незаконное перемещение грузов и товаров через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе несения службы в селе Камышановка Сокулукского района Чуйской области, пограничный наряд и сотрудники ГКНБ КР задержали грузовую автомашину "Мерседес".

Водитель автомашины пытался вне пункта пропуска проехать на территорию Казахстана.

В ходе досмотра автомашины был обнаружен груз – 6600 блоков сигарет.

По предварительным данным, стоимость задержанных сигарет составила 3. 300 000 сомов.

После оформления соответствующих документов водитель, автомашина и сигареты были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".