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В Сокулукском районе задержан автомобиль с сигаретами на 3 млн сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Чуйской области совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ КР пресекли незаконное перемещение грузов и товаров через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе несения службы в селе Камышановка Сокулукского района Чуйской области, пограничный наряд и сотрудники ГКНБ КР задержали грузовую автомашину "Мерседес".

Водитель автомашины пытался вне пункта пропуска проехать на территорию Казахстана.

В ходе досмотра автомашины был обнаружен груз – 6600 блоков сигарет.

По предварительным данным, стоимость задержанных сигарет составила 3. 300 000 сомов.

После оформления соответствующих документов водитель, автомашина и сигареты были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/428900
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, табак, Кыргызстан
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