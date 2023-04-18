У берегов Италии выловили 2 тонны кокаина стоимостью €400 млн

Финансовая гвардия Италии обнаружила крупную партию кокаина, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии, общим весом почти две тонны.

Как сообщило ведомство, общая стоимость найденного кокаина на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 млн евро. Найденный груз стал одним из рекордных в стране.

В сообщении отмечается, что морские подразделения Фингвардии обнаружили многочисленные плавучие пакеты, которые были скреплены сетью и снабжены сигнальным световым устройством.

По первоначальной версии, груз был оставлен в море кораблем наркоторговцев, чтобы затем быть доставленным на сушу. Всего операция позволила изъять 1600 пакетов белого порошка, упакованного в 70 контейнеров.