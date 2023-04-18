В мэрии Таласа выявили еще одну коррупционную схему

Управлением ГКНБ КР по Таласской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств отдельными должностными лицами мэрии города Талас. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР "Злоупотребление должностным положением".

"В рамках проводимой работы по противодействию и пресечению коррупции в структурных подразделениях мэрии города Талас выявлены коррупционные механизмы в Управлении муниципальным имуществом.

Установлено, что в 2022 году УМС мэрии города Талас был заключен договор с ОсОО "Бейбарс-Курулуш" на строительство городского сквера на общую сумму 4 млн.880 тысяч сомов. При этом, в ходе проверки с привлечением специалистов-экспертов установлены факты завышение стоимости строительных работ, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн.100 тысяч сомов.

Кроме этого, согласно заключению строительной экспертизы, проектно-сметная документация на строительство городского сквера не разрабатывалась вовсе, что свидетельствует о незаконном строительстве и нецелевом использовании бюджетных средств.

В настоящее время Управлением ГКНБ КР по Таласской области проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела и причастности должностных лиц".

Напомним, ранее ГКНБ была установлена коррупционная схема в УМС мэрии города Талас при предоставлении в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности. Были задержаны первый вице-мэр г. Талас Б.М.М., спикер Таласского городского кенеша Ж.А.Д., вице-спикер К.А.С. и начальник УМС Д.М.С.