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В мэрии Таласа выявили еще одну коррупционную схему

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- Бакыт Басарбек
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Управлением ГКНБ КР по Таласской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств отдельными должностными лицами мэрии города Талас. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР "Злоупотребление должностным положением".

"В рамках проводимой работы по противодействию и пресечению коррупции в структурных подразделениях мэрии города Талас выявлены коррупционные механизмы в Управлении муниципальным имуществом.

Установлено, что в 2022 году УМС мэрии города Талас был заключен договор с ОсОО "Бейбарс-Курулуш" на строительство городского сквера на общую сумму 4 млн.880 тысяч сомов. При этом, в ходе проверки с привлечением специалистов-экспертов установлены факты завышение стоимости строительных работ, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн.100 тысяч сомов.

Кроме этого, согласно заключению строительной экспертизы, проектно-сметная документация на строительство городского сквера не разрабатывалась вовсе, что свидетельствует о незаконном строительстве и нецелевом использовании бюджетных средств.

В настоящее время Управлением ГКНБ КР по Таласской области проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела и причастности должностных лиц".

Напомним, ранее ГКНБ была установлена коррупционная схема в УМС мэрии города Талас при предоставлении в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности. Были задержаны первый вице-мэр г. Талас Б.М.М., спикер Таласского городского кенеша Ж.А.Д., вице-спикер К.А.С. и начальник УМС Д.М.С.


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URL: https://www.vb.kg/428908
Теги:
коррупция, Талас, уголовное дело, мэрия
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