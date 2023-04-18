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В Индии 13 человек погибли из-за жары во время государственной церемонии

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В индийском штате Махараштра на западе страны погибли 13 человек из-за теплового удара во время церемонии вручения государственной награды "Махараштра Бхушан", сообщает ASIA-Plus со ссылкой на NDTV.

По данным телеканала, на церемонии министр внутренних дел Амит Шах вручал высшую гражданскую награду Индии общественному активисту Даттатрейе Нараяну.

Церемония награждения прошла на открытой площадке города Нави Мумбаи, и на ней присутствовали несколько сотен тысяч человек.

Сообщается, что мероприятие длилось около пяти часов при температуре +38 градусов.

По словам врачей, люди пострадали от солнечного удара и обезвоживания.

13 человек погибли, ещё около 40 пострадали.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, как было организовано награждение.

По данным местных СМИ, навес был предусмотрен лишь для чиновников и vip-персон, обычные люди, пришедшие на церемонию, сидели под палящим солнцем.


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URL: https://www.vb.kg/428911
Теги:
Индия, погода
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