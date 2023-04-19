В Бишкеке обсудили защиту прав и достоинств медработников

В Бишкеке состоялся круглый стол "Страхование профессиональной ответственности медицинских работников", организованный Медицинской клиникой "VEDANTA", Международной высшей школой медицины и Кыргызской медицинской ассоциацией. На мероприятие были приглашены видные и опытные врачи, компетентные специалисты в этом вопросе, профессора из России, Казахстана и Кыргызстана.

С докладом "Опыт страхования профессиональной ответственности медицинских работников в Кыргызстане" выступила директор клиники "VEDANTA", д.м.н. Гульмира Биялиева.

По ее словам, неудовлетворенность медицинскими услугами порождают конфликты и судебные разбирательства. Все это создает предпосылки для создания мер по защите прав врачей.

"Проблема преступления уголовной ответственности медиков" одна из самых сложных в системе права, так как требует особых знаний, применение специальных методов расследования, учеты и анализы, факторов, предпосылок и др.

Какие проблемы есть в медицине?

-Низкий уровень оплаты труда.

-Высокий уровень миграции медиков.

-Бездоказательные обвинения в СМИ, так как общественный резонанс имеет высокое значение. Народ не знает, кого поддерживать. Так формируется негативное отношение к медикам. Бывают случаи физической расправы над медиками. Приведу примеры , при загадочных обстоятельствах погиб профессор Асанбек Шаршенов, он был расстрелян возле своего дома, до сих пор не найдены виновные.

Врач-невролог был избит братом тяжёлого пациента и получил черепно-мозговую травму, виновный не понес наказания.

Хочу напомнить случай, когда у ребенка была высокая температура и из-за того что ему моментально не оказали помощь , не снизили температуру была избита врач приемного отделения. Таких примеров не мало. Эти факты говорят, что врачи являются не защищенной профессиональной группой. Права врачей не более чем декларативные. Не соблюдаются права врачей на достойные условия труда, лекарственные обеспечения и оборудования, на защиту от профессионального заболевания, право обратиться в администрацию своего учреждения и порой даже бояться. Право на защиту чести и достоинства профессиональной репутации. Насколько я знаю, не было ни одного прецедента, чтобы медработник подал в суд на защиту своего права, чести и достоинства. В отличие от этого пациент всегда прав, в основном суд выносит приговор в пользу больного. Есть много пробелов в нашем законодательстве.

В нашей стране, как и в развитых странах в 2016 году было внедрено страхование профответственности медработников, что позволит в правовом поле защитить профответственность врача. Как работает данная схема?

Если нанесён не преднамеренно вред здоровью пациента, был факт совершения врачебной ошибки, если поступает жалоба от пациента, то медицинская организация и застрахованный врач обращается в страховую компанию, где он застрахован которая имеет договорённость с Кыргызской медицинской ассоциацией, она предоставляет эксперта из профильных ассоциаций и по заключению экспертной комиссии решается вопрос, были ли это обоснованная жалоба. В случае подтверждения экспертами врачебной ошибки страховая компания выплачивает пострадавшему пациенту деньги в пределах страховой суммы. Было достигнуто решение выплаты компенсаций до судебных разбирательств. Страховая компания начинает выплачивать деньги пациенту", - заявила Биялиева.

Также на круглом столе выступили с докладами российский доктор медицинских наук из Санкт-Петербурга Александр Ким, заместитель главного врача Мариинской областной больницы Марина Ерина, юрист Национального центра непрерывного образования "Professional" города Алматы Джейран Данаева и председатель медицинского профсоюза, эксперт доказательной медицины Бермет Барктбасова. Все выступающие рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются современные врачи, какие меры принимаются для того, чтобы защитить права медработников и другие актуальные вопросы.

По итогам круглого стола была принято решение, на основании предложенных спикерами путей разрешения обозначенных проблем обратиться к руководству Министерства здравоохранения Кыргызстана для рассмотрения вопроса по реализации предложенных ими вариантов внесения изменений в действующие законодательные акты.