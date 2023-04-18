Погода
$ 87.53 - 88.27
€ 96.52 - 97.52

Абдыгул Чотбаев: "Бессмертный полк" должен пройти в каждом селе Кыргызстана

314  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Координатор "Бессмертного полка" в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина сегодня на пресс-конференции рассказала, что в Кыргызстане началась подготовка к акции "Бессмертный полк". По ее словам, акция пройдет в Бишкеке и в других городах и поселках Кыргызстана в День Победы.

Представитель мэрии пояснил, что в Бишкеке шествие стартует 9 мая в 10:00 от Южных ворот и до площади Победы имени Даира Асанова. В этой связи заместитель председателя Общественного движения ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов "Боевое братство" КР Эмильбек Ункуев попросил желающих участвовать в акции для порядка прибыть в Парк Победы до 8.30.

"Когда конец колонны еще пересекает улицу Ахунбаева, голова шествия уже входит на площадь. Мы замеряли, это примерно 6.5 км, иногда больше. В какой-то год мы даже стали 3-ими по численности участников Бессмертного полка среди стран СНГ.

Мы призываем провести акцию организовано и просим прибывать в Парк Победы к старту, а не прорываться в колонну по ходу. Подойдите пораньше и поделитесь этой просьбой со своими друзьями", - сказал он.

Председатель правления Общественного движения ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов "Боевое братство"

КР, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев в своем выступлении сделал больше акцент на важность проведения подобных мероприятий.

"Мой дед воевал, был ранен, брат деда воевал, две бабушки - труженицы тыла. Есть родственники, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Акция "Бессмертный полк" - великое дело Памяти, объединяющее людей. Хочу сказать, что важно сейчас провести акцию, когда такая сложная обстановка в мире. Если бы мне кто-то раньше сказал, что Россия и Украина, Таджикистан и Кыргызстан будут воевать, посчитал бы его сумасшедшим. Это все результат переписывания истории. Моя родственница училась в Канаде и всегда удивлялась, почему говорят, что в Великой Отечественной войне победили США, Канада и Англия, и не упоминают о Советском Союзе? И страшно, что сегодня школьников превращают в манкуртов. Спрашиваю у нас, кто сбросил бомбу на Японию, дети отвечают Советский Союз. Это от того, что происходит подталкивание к разрыву с Россией, к предательству нашей дружбы. Мы веками вместе, не будь Советского Союза, не было бы такого Кыргызстана как сейчас, таких грамотных и образованных людей. Все это должны знать сегодняшние школьники.

Понятно, что не все могут приехать в Бишкек на шествие Бессмертного полка, но вы можете изготовить портрет своих родных, просто написать имена своих родных и организовать полк у себя в селе. Либо просто выйти к памятнику погибшим", - отметил Чотбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428916
Теги:
Бессмертный полк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  