Абдыгул Чотбаев: "Бессмертный полк" должен пройти в каждом селе Кыргызстана

Координатор "Бессмертного полка" в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина сегодня на пресс-конференции рассказала, что в Кыргызстане началась подготовка к акции "Бессмертный полк". По ее словам, акция пройдет в Бишкеке и в других городах и поселках Кыргызстана в День Победы.

Представитель мэрии пояснил, что в Бишкеке шествие стартует 9 мая в 10:00 от Южных ворот и до площади Победы имени Даира Асанова. В этой связи заместитель председателя Общественного движения ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов "Боевое братство" КР Эмильбек Ункуев попросил желающих участвовать в акции для порядка прибыть в Парк Победы до 8.30.

"Когда конец колонны еще пересекает улицу Ахунбаева, голова шествия уже входит на площадь. Мы замеряли, это примерно 6.5 км, иногда больше. В какой-то год мы даже стали 3-ими по численности участников Бессмертного полка среди стран СНГ.

Мы призываем провести акцию организовано и просим прибывать в Парк Победы к старту, а не прорываться в колонну по ходу. Подойдите пораньше и поделитесь этой просьбой со своими друзьями", - сказал он.

Председатель правления Общественного движения ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов "Боевое братство"

КР, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев в своем выступлении сделал больше акцент на важность проведения подобных мероприятий.

"Мой дед воевал, был ранен, брат деда воевал, две бабушки - труженицы тыла. Есть родственники, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Акция "Бессмертный полк" - великое дело Памяти, объединяющее людей. Хочу сказать, что важно сейчас провести акцию, когда такая сложная обстановка в мире. Если бы мне кто-то раньше сказал, что Россия и Украина, Таджикистан и Кыргызстан будут воевать, посчитал бы его сумасшедшим. Это все результат переписывания истории. Моя родственница училась в Канаде и всегда удивлялась, почему говорят, что в Великой Отечественной войне победили США, Канада и Англия, и не упоминают о Советском Союзе? И страшно, что сегодня школьников превращают в манкуртов. Спрашиваю у нас, кто сбросил бомбу на Японию, дети отвечают Советский Союз. Это от того, что происходит подталкивание к разрыву с Россией, к предательству нашей дружбы. Мы веками вместе, не будь Советского Союза, не было бы такого Кыргызстана как сейчас, таких грамотных и образованных людей. Все это должны знать сегодняшние школьники.

Понятно, что не все могут приехать в Бишкек на шествие Бессмертного полка, но вы можете изготовить портрет своих родных, просто написать имена своих родных и организовать полк у себя в селе. Либо просто выйти к памятнику погибшим", - отметил Чотбаев.