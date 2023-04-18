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"Нас лишают воды!". Жители Сузакского района обратились к властям КР

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- Виктория Гунгер
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В VB.KG обратились жители села Ырыс Сузакского района Джалал- Абадской области и общественный деятель, депутат сельского кенеша Юлия Лилиенталь. Через нашу редакцию они простят президента КР Садыра Жапарова, Генпрокурора Курманкула Зулушева и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева решить проблему, с которой они столкнулись из-за возможных коррупционных схем с земельными участками. Жители опасаются, что в любой момент их снова могут лишить доступа к питьевой воде.

"В Священный месяц Рамадан люди пять дней были без воды из-за того, что земельный участок в санитарной зоне близ водонапорной башни, питающий село, продали частнику. Теперь собственник участка, под которым проходит труба с питьевой водой, машет "красной книгой" и самовольно выкопал трубу, лишив жителей воды",- рассказала редакции Юлия Лилиенталь.

Жители Ырыса не могут понять, как местный "Кадастр" мог выдать право собственности на участок, расположенный в зоне особой важности. Ведь от водонапорной башни идет вода жителям села, любое строительство в этой зоне категорически запрещено.

Мы изучили видео, "разборки" местной власти и владельцами участкам. На видео видно, как хозяин дома скандалит и пытается кому-то звонить. Складывается впечатление, что его интересы кто-то серьезно лоббирует. Хамит он и, приехавшему на место инцидента, акиму. Хотя речь идет о немалом ущербе государству и людям. По закону, за порчу с него должны взыскать немалую сумму!

По словам сельчан, вернуть людям воду удалось лишь благодаря совместной работе депутата Лилиенталь и акима Сузакского района Баратбека Сыдыкназарова.

"Спасибо им огромное! Они приехали в выходной день, руководили работой и восстановили подачу. Однако владелец дома хочет проводить канализацию. Наша вода поступает из грунтовых вод, мы боимся, что отходы жизнедеятельности могут рано или поздно попасть в воду и сделать ее непригодной для питья. Кто потом ответит за это? Вода - священный дар Аллаха всему живому на земле и, прежде всего, человеку. Она общая - люди должны пользоваться ею разумно и по справедливости. Мы уже написали заявление в прокуратуру, но боимся, что дело "замотают", - сообщили они.

Позже депутат сельского кенеша Юлия Лилиенталь сообщила VB.KG, что на нее начали оказывать давление с требованием удалить видео из ее соцсетей. Просим ГКНБ и Генпрокуратуру разобраться в сложившейся ситуации. Жители в отчаянии и требуют вернуть происходящее в законное русло. Наша редакция берет под контроль "водное дело" в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

В свою очередь, напомним, что накануне ГКНБ задержали За организацию коррупционной схемы с земельными участками задержан бывший глава Сузакского айыл окмоту С.А.Н. Следствием установлено, что он, действуя в сговоре с подчиненными и ответственными должностными лицами Сузакского районного управлений "Кадастра" и архитектуры, организовал коррупционную схему по незаконному выделению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Видимо, это еще не предел…


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URL: https://www.vb.kg/428919
Теги:
вода, Джалал-Абадская область, коррупция, президент, Сузакский район, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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