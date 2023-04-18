Электросетевым предприятиям КР передана новая спецтехника

Министр энергетики Таалайбек Ибраев передал филиалам АО "КУЭТ" на базе Чуйского электросетевого предприятия новую спецтехнику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, спецмашины закуплены АО "УЭТ Кыргызстан" в соответствии с планом капитального строительства, установленным на 2022 год. Общая сумма полученных экскаваторов марки SHANMON и бригадной спецтехники составила 31 845 469 сомов. Специальные автомобили были переданы Ошской, Джалал-Абадской и Нарынской электросетевым компаниям.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев, вручая спецтехнику, подчеркнул, что в энергетике создаются соответствующие условия для регулярного и качественного обеспечения населения электроэнергией, в связи, с чем дал энергетикам строгое поручение подготовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду и своевременно выполнять соответствующие задачи.

Кроме того, он призвал руководителей электросетевого предприятия, получившего спецтехнику, быть бережным к оборудованиям.

"Одним из наших планов было оснащение филиалов АО "КУЭТ" необходимым оборудованием и техникой. Планы постепенно выполняются. Полученное сегодня оборудование – это одна из подготовок к осенне-зимнему сезону 2023-2024 гг. На этом мы не остановимся, в дальнейшем будем приобретать необходимые оборудования и другим энергокомпаниям. Впереди много планов. Будем внедрять постепенно. Руководство прилагает все усилия, чтобы создать необходимые условия для сотрудников, и вы также должны быть ответственны к своей работе. Поздравляем с получением новой спецтехники. Пусть он беспрерывно служит народу", - сказал министр.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, генеральный директор ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Алтынбек Рыспеков, начальник Чуйской электросетевой компании Улан Астаркулов, руководители сервисных структур, отделов и руководство РЭС.