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Бишкекчанин оставил без денег и кирпичей своего клиента

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками УВД Октябрьского района города Бишкек задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 27 марта 2023 года в милицию обратился гражданин С.К. с просьбой принять меры в отношении граждан по имени А. и Э., которые 23 марта 2023 года, под обманным путем завладели кирпичами в количестве 34 тысячи 250 штук на сумму 496 тысяч 625 сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин М.Ж. 1996 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключение под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно розыскные мероприятия по установлено местонахождения и задержанию второго гражданина имеющего причастность к совершению преступления.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией милиция просит сообщить по следующим номерам : 0 (702) 405 065, 0 (0705) 070 808 или 102".


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URL: https://www.vb.kg/428924
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, деньги
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