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В Москве для поиска призывников задействуют систему распознавания лиц

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Столичная система видеонаблюдения используется, чтобы определить место жительства призывников. Об этом сообщил ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", - заявил Локтев, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

Он подчеркнул, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и главного управления МВД России по столице.

1 апреля 2023 года в России начался весенний призыв. Согласно подписанному 30 марта указу президента Владимира Путина, на военную службу будут призваны 147 тыс. человек. Призывная кампания проходит в 83 регионах России.


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URL: https://www.vb.kg/428933
Теги:
армия, Москва
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