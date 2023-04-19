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В Бишкеке состоялся концерт венгерского фолк-музыканта Хельги Дебрецени-Киш

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова состоялся концерт фолк-музыканта из Венгрии Хельги Дебрецени-Киш. В мероприятии приняли участие венгерский посол в Кыргызстане, господин Шандор Дороги, представители Минкультуры, дипломатические корпуса, ректор консерватории Муратбек Бегалиев и другие.

На концерте зрители смогли ознакомиться с самобытным миром венгерской народной музыки.

"Для Хельги характерен отказ от стереотипов, экспериментирование и слияние разных музыкальных стилей. Помимо венгерской народной музыки, на ее музыку также повлияла музыка других народов, импровизация и классическая музыка.

Хельга Дебрецени-Киш окончила Музыкальную академию имени Ференца Листа по специальности "народная музыка и педагогика", - отмечают организаторы мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/428935
Теги:
концерт, посольство, Венгрия, Бишкек, Кыргызстан
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