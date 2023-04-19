"В Кыргызстане с этого месяца медицинское страхование стало обязательным"

На днях Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике". Он уже вступил в силу.

"До этого его приняли в трех чтениях депутаты парламента. Этот закон, который, кстати, так и назывался ранее, работал в стране с 90-х годов, сейчас в него внесены изменения и дополнения", - сказала vb.kg начальник управления реализации программ медицинского страхования Фонда ОМС Жипара Азизбекова, которая рассказала об основных положениях нового закона.

По ее словам, Кабинет министров поставил задачу охватить медицинским страхованием все население. И это очень важно, поскольку страховая медицина – это прежде всего безопасность страны. Подобные законы работают во всем мире. В развитых странах 98 процентов населения застраховано. В Кыргызстане - 75 процентов.

Согласно новому закону, государство оплачивает медицинское страхование за:

- безработных граждан, официально зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения,

- пенсионеров, в том числе военных,

- лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства и лиц, получающих социальные пособия, детей до достижения ими возраста 16 лет (учащихся общеобразовательных организаций - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет),

- учащихся начальных профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений до достижения ими возраста 21 года (кроме обучающихся заочно или на вечернем отделении),

- военнослужащих срочной службы, в том числе проходящих военную службу по контракту (офицерский состав, прапорщики, составы солдат, сержантов и старшин).

За трудоустроенных кыргызстанцев медицинские страховые отчисления в размере двух процентов от фонда заработной платы отчисляют работодатели. Фермеры, работники крестьянских хозяйств, индивидуальные предприниматели тоже считаются застрахованными, если они платят налоги, в эту сумму входят и взносы на ОМС.

"Хотела бы подчеркнуть, что независимо от того, какой вклад внес каждый гражданин в Фонд ОМС, всем оказывается необходимая помощь. В Америке, например, объем помощи зависит от суммы страхового взноса, там накопительная система. У нас же в основу страхования положен принцип солидарности: здоровый платит за больного, богатый – за бедного", - уточнила Жипара Азизбекова.

Медицинскому страхованию теперь подлежат не только все граждане страны. Теперь стало обязательным приобретение статуса ОМС в Кыргызстане и иностранными гражданами, и иностранными лицами, обучающимися в образовательных организациях КР.

Не застрахованным гражданам страны старше 16 лет, которые окончили общеобразовательные организации, но не являются студентами, и не оплачивают взносы на ОМС в Соцфонд, необходимо приобрести полис ОМС за 1722 сома на 12 месяцев для получения льготных медицинских услуг и льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне. Это касается и безработных, если они не зарегистрированы в службе занятости и не хотят искать работу. Студенты старше 21 года, а также студенты, которые учатся заочно, тоже должны покупать полис.

"Что значат 1722 сома – столько стоит полис обязательного медстрахования для гражданина Кыргызстана. Если разделить эту сумму на год, то вообще выходят копейки в месяц. Если человек застрахован, то на амбулаторном уровне один пакет по дополнительному лекарственному обеспечению перекроет стоимость полиса. К тому же, если человек застрахован, если есть направление семейного врача, то и помощь в стационаре обойдется ему в разы дешевле", - подчеркнула начальник управления реализации программ медицинского страхования Фонда ОМС Жипара Азизбекова.

К концу этого года, как она отметила, все население должно быть застраховано. Дополнительно предстоит охватить страхованием один миллион человек.

На вопрос vb.kg, что дает полис обязательного медицинского страхования, Азизбекова перечислила ряд преимуществ застрахованных перед незастрахованными.

Во-первых, бесплатный базовый пакет медицинских услуг на амбулаторном уровне - прием, консультация, 11 видов анализов. Во-вторых, скидку при покупке более 500 наименований лекарств для лечения заболеваний на амбулаторном уровне - до 50 процентов. В-третьих, возможность проходить профилактический осмотр и выявлять на ранних стадиях недуги сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, анемию у детей и женщин, онкологические заболевания, заболевания крови, легких и других органов.

Если человек не захочет покупать полис, то за это, естественно, не предусмотрено никаких наказаний. Без медицинских услуг он не останется. Каждый гражданин КР, независимо от того, застрахован он или нет, может получить бесплатно услуги скорой помощи, он будет приписан к семейному врачу, государство гарантирует 11 базовых анализов. Но дальше придется платить за услуги их полную стоимость, кроме лечения социально опасных заболеваний.