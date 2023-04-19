В семи ЦОНах запущен пилотный проект по формату работы "фронт и бэк офис"

Министерством цифрового развития с 17 апреля по 1 октября 2023 года запущен пилотный проект (пилот) в семи Центрах обслуживания населения республики по принципу работы "фронт-офис" и "бэк-офис". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, они расположены по следующим локациям:

1.ЦОН-2 г. Бишкек (Свердловский и Аламудунский районы);

2.ЦОН г. Каракол;

3.ЦОН г. Ош;

4.ЦОН г. Баткен;

5.ЦОН г. Шопоков;

6.ЦОН с. Кочкор;

7.ЦОН с. Сузак.

Для реализации пилота осуществлен дополнительный найм операторов во всех пилотных ЦОН. На время пилота операторы ЦОН наделены функциями по приему документов по линии ЗАГС, приема/выхода из гражданства Кыргызской Республики, регистрации адреса проживания, регистрации иностранных граждан, оформления видов на жительство и выдачи справок.

Ранее операторы ЦОН осуществляли прием документов на ограниченное количество услуг. Прием документов на услуги по линии ЗАГС, гражданства, регистрации адреса и регистрации иностранных граждан операторами ЦОН не осуществлялся.

Пилот нацелен на исключение контактов между заявителем и сотрудником, принимающим решение при регистрации и оформлении документов, а также на снижение очередей в ЦОН за счет увеличения количества операторов, осуществляющих прием документов на все без исключения виды услуг.

При запуске пилота был принят во внимание опыт оформления документов на получение (обмен) национальных паспортов, в котором используется принцип разделения функций на "фронт-офис" и "бэк-офис".

Среднее время обслуживания оператором ЦОН при оформлении документов на получение (обмен) национального паспорта составляет около 6 минут. Переход на использование принципа "фронт-офис" и "бэк-офис" позволил существенно увеличить производительность при оформлении документов на получение (обмен) паспорта.

"Основным преимуществом формата "фронт-офис" и "бэк-офис" должно стать повышение качества предоставления услуг, создание дополнительного уровня контроля при приеме документов и принятии решения, снижение коррупционных рисков и сокращение времени ожидания в очередях.

Стоит отметить, что любое изменение в деятельности на первом этапе зачастую приводит к некоторым сложностям и затруднениям. Для оперативной и слаженной работы при взаимодействии между операторами ЦОН и сотрудниками, принимающими решения, безусловно требуется определенное время, также требуется и наработка навыков обслуживания граждан, так как очень часто оказание тех или иных видов регистрационных услуг имеет определенную специфику.

Будем рады любым предложениям по улучшению качества обслуживания, информации по возникающим проблемам, неоказанию услуг на должном уровне. По всем вопросам просим обращаться в Колл-центр по номеру 119 (звонок бесплатный для всех операторов связи)"- говорится в сообщении Минцифры.