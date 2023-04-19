В Бишкеке состоится выставка Союза художников Кыргызстана

20 апреля в 15.00 в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева откроется традиционная Республиканская весенняя выставка Союза художников Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, это выставка живописи, графики, скульптуры и декоративного искусства.

Экспозиция включает в себя работы мастеров со всех регионов Кыргызстана.

В мероприятии принимают участие как опытные художники, так и молодые авторы. Достаточно широко представлены произведения живописцев, которые работают в реалистическом направления, и художники с самобытным почерком.