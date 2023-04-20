В Москве пенсионерку оштрафовали за комплимент Зеленскому

Щербинский районный суд Москвы оштрафовал 70-летнюю Ольгу Слегину на 40 тыс. рублей за комплимент в адрес Зеленского, прозвучавший в частной беседе во время отдыха в санатории в 2022 году. Москвичку обвинили в "дискредитации" армии, передает Arbat.media.

Отмечается, что судебное заседание прошло 18 апреля и длилось не более 5 минут. Пенсионерку судили за беседу в столовой санатория, в котором она отдыхала еще в декабре 2022 года. Там Ольга Слегина перекинулась парой фраз об Украине и сделала комплимент президенту Зеленскому.

На женщину написали три доноса. Через три дня к ней в номер пришел человек в гражданской одежде, показавший "какой-то документ". В этот же день на женщину составили протокол по статье о "дискредитации" ВС РФ.

По информации центра защиты прав человека "Мемориал", на судебном заседании правозащитница Лидия Аносова ходатайствовала об отложении судебного заседания. Она сообщила, что обвиняемая проходит лечение у врача–невролога и терапевта - у женщины сильные боли в ногах, и она не может присутствовать на заседании.

Судья посчитала, что лечение - это не уважительная причина.