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В Москве пенсионерку оштрафовали за комплимент Зеленскому

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Щербинский районный суд Москвы оштрафовал 70-летнюю Ольгу Слегину на 40 тыс. рублей за комплимент в адрес Зеленского, прозвучавший в частной беседе во время отдыха в санатории в 2022 году. Москвичку обвинили в "дискредитации" армии, передает Arbat.media.

Отмечается, что судебное заседание прошло 18 апреля и длилось не более 5 минут. Пенсионерку судили за беседу в столовой санатория, в котором она отдыхала еще в декабре 2022 года. Там Ольга Слегина перекинулась парой фраз об Украине и сделала комплимент президенту Зеленскому.

На женщину написали три доноса. Через три дня к ней в номер пришел человек в гражданской одежде, показавший "какой-то документ". В этот же день на женщину составили протокол по статье о "дискредитации" ВС РФ.

По информации центра защиты прав человека "Мемориал", на судебном заседании правозащитница Лидия Аносова ходатайствовала об отложении судебного заседания. Она сообщила, что обвиняемая проходит лечение у врача–невролога и терапевта - у женщины сильные боли в ногах, и она не может присутствовать на заседании.

Судья посчитала, что лечение - это не уважительная причина.


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URL: https://www.vb.kg/428963
Теги:
суд, Украина, штраф, армия, Москва
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