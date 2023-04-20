Ош может стать пунктом распределения российской пшеницы в соседние страны

В Оше состоялся бизнес-форум с участием делегации Омской области во главе с первым заместителем председателя правительства российского региона Дмитрия Ушакова. Мероприятие прошло при содействии полномочного представительства МИД КР в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях и Генерального консульства КР в Новосибирске с участием порядка 60 предприятий, в тои числе представителей торгово-промышленных палат КР и Омской области. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"На форуме с приветственными словами и презентацией об областях выступили полномочный представитель Президента КР в Ошской области Эльчибек Джантаев и первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

Далее президент Союза "Торгово-промышленная палата Омской области" Ольга Федулова вкратце представила каждое предприятие и их прибывших представителей, обозначила конкретные сферы намериваемого сотрудничества и призвала предприятия КР к активному взаимодействию. В ходе биржи контактов предпринимателям двух сторон удалось наладить контакты, обсудить возможности сотрудничества.

Для практического ознакомления с некоторыми предприятиями состоялись визиты в ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД", Медицинский факультет ОшГУ, ОАО "Карасу-Дан-Азык" и ОсОО "Мариям Ош". Во время посещения подписано Соглашение о намерениях между ОАО "КАРАСУ-ДАН-АЗЫК" и Акционерным обществом "Логистическая компания "Зерно Сибири"" по поставкам зерна пшеницы, масличных культур и продуктов переработки зерновых (отруби, мука, комбикорма). Ожидается, что город Ош может стать пунктом хранения и дальнейшего распределения российского зерна пшеницы в соседние страны.

В ходе форума также был подписан Договор о сотрудничестве в области здравоохранения, академического, научного и культурного сотрудничества между Ошским государственным университетом и Омским государственным медицинским университетом между проректорами двух вузов. В Договоре предусматриваются обмен профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, обучающимися, обмен публикациями, академическими программами, реализация совместных образовательных программ и проведение совместных научно-исследовательских проектов, семинаров, конференций".