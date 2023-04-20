Погода
$ 87.62 - 88.30
€ 95.92 - 96.92

Ош может стать пунктом распределения российской пшеницы в соседние страны

227  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше состоялся бизнес-форум с участием делегации Омской области во главе с первым заместителем председателя правительства российского региона Дмитрия Ушакова. Мероприятие прошло при содействии полномочного представительства МИД КР в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях и Генерального консульства КР в Новосибирске с участием порядка 60 предприятий, в тои числе представителей торгово-промышленных палат КР и Омской области. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"На форуме с приветственными словами и презентацией об областях выступили полномочный представитель Президента КР в Ошской области Эльчибек Джантаев и первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

Далее президент Союза "Торгово-промышленная палата Омской области" Ольга Федулова вкратце представила каждое предприятие и их прибывших представителей, обозначила конкретные сферы намериваемого сотрудничества и призвала предприятия КР к активному взаимодействию. В ходе биржи контактов предпринимателям двух сторон удалось наладить контакты, обсудить возможности сотрудничества.

Для практического ознакомления с некоторыми предприятиями состоялись визиты в ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД", Медицинский факультет ОшГУ, ОАО "Карасу-Дан-Азык" и ОсОО "Мариям Ош". Во время посещения подписано Соглашение о намерениях между ОАО "КАРАСУ-ДАН-АЗЫК" и Акционерным обществом "Логистическая компания "Зерно Сибири"" по поставкам зерна пшеницы, масличных культур и продуктов переработки зерновых (отруби, мука, комбикорма). Ожидается, что город Ош может стать пунктом хранения и дальнейшего распределения российского зерна пшеницы в соседние страны.

В ходе форума также был подписан Договор о сотрудничестве в области здравоохранения, академического, научного и культурного сотрудничества между Ошским государственным университетом и Омским государственным медицинским университетом между проректорами двух вузов. В Договоре предусматриваются обмен профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, обучающимися, обмен публикациями, академическими программами, реализация совместных образовательных программ и проведение совместных научно-исследовательских проектов, семинаров, конференций".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428966
Теги:
Ош, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  