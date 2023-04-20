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В Москве кыргызстанцы открыли Музей кочевой цивилизации

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Москве в здании университета мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского на 1-м Басманном переулке состоялось торжественное открытие Музея кочевой цивилизации. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Проект, направленный на популяризацию кочевой культуры через изучение и распространение искусства и традиций кыргызского народа, приобщение соотечественников и заинтересованных представителей других народов к ним через культурно-просветительскую деятельность, реализован при поддержке посольства КР в РФ в соответствии с Меморандумом, подписанным на полях состоявшегося 6 марта 2023 года в Москве первого кыргызско-российского Женского форума.

Основным экспонатом Музея кочевой цивилизации является кыргызская юрта с внутренним убранством в полном комплекте. Руководителем Музея является автор проекта "Дом, который всегда со мной" ("Боз үй дайым биз менен") - активистка кыргызской диаспоры Дамира Казакпаева.

В Музее кочевой цивилизации будут проводиться экскурсии, способствующие развитию межкультурных связей, мастер-классы по изготовлению национальной куклы "чий курчак", тематические выставки и другие образовательные и культурно-просветительские мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/428967
Теги:
музей, посольство, Москва, Кыргызстан
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