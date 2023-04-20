Школы-побратимы Бишкека и Волоколамска встретились на месте боев 40-й ОСБР

"Побратимство памяти" так называется акция международного евразийского молодежного гуманитарного сотрудничества, организованная Ассамблеей народов Евразии, которая проходит в Волоколамском районе и Москве.

Проект вдохновлен идеей сохранения исторического наследия и памяти о подвиге народов, победивших совместно фашизм во Второй мировой войне. В этом году акция проходит впервые и посвящена подвигу героев из разных республик СССР, отстоявших Москву в 1941 году.

Инициатором акции выступило поисковое движение Кыргызстана "Биздин Жениш – Наша Победа", которое с 2003 года занимается сверкой и уточнением списков погибших воинов, захороненных на братских кладбищах Кыргызстана и России. Помимо этого, наши поисковики помогают блокадникам и ветеранам восстанавливать документы, а также взаимодействует с государственными структурами Кыргызстана и России по вопросам сохранения и реставрации памятников героям Второй Мировой войны на территории Кыргызстана. Актив движения – ученики различных школ страны и волонтеры. Руководитель – журналист Светлана Лаптева.

Начало было положено инициативной группой поискового движения школы-гимназии №24 города Бишкек. Тогда одиннадцатиклассник Султан Султанов во время одного из мероприятий обратился к руководителю Ассамблеи народов Евразии с просьбой помочь организовать поездку в Россию, чтобы школьники-поисковики побывали на месте боев и захоронений солдат 40-й Отдельной стрелковой курсантской бригады, которая формировалась именно в их школе.

По словам Султана, в результате этой поездки ребята узнали о проекте "Побратимство Памяти", и школа-гимназия №24 города Бишкек стала побратимом Привокзальной школы Волоколамского района, чтобы вместе хранить память о бойцах 40 ОСБР. Тем более, что работа уже в этом направлении ведется. Так, школьная поисковая группа "24-40" вместе со взрослыми уже третий год занимается поисками данных, и теперь даже готовы передать хранителям Волоколамской Книги Памяти уточненные сведения о погибших на Лудиной горе.

Кроме этого, группа "24-40" вошла в состав международной поисково-исследовательской группы по увековечиванию памяти бойцов 40 ОСБР, куда входят опытный специалист по военной истории Андрей Мурылев, эксперт по воинским формированиям, воевавшим в Волоколамском районе, Дина Каримова, историки из России, Казахстана, Беларуси и архивисты из разных стран мира.

Накануне поездки в Москву генерал-майор Абдыгул Чотбаев с полковником Рахманом Сарымсаков, который долгие годы занимался сбором информации об этой дивизии, вручили поисковой группе школы-гимназии № 24 копию знамени 40-й ОСБР.

Идея общей встречи понравилась и председателю Совета Ассамблеи народов Евразии по сохранению исторической памяти историк, профессору КазНУ имени Аль-Фараби Лайле Ахметовой, которая смогла включить в данный проект Российско-Казахстанскую школу-лицей №54 имени Ивана Васильевича Панфилова. В годы войны на территории школы базировался эвакуационный госпиталь, и сейчас ее ученики занимаются сохранением исторического наследия своего учебного заведения и Панфиловской дивизии.

В самом Волоколамске первым пунктом посещения ребят стала братская могила воинов, погибших на Волоколамской земле в боях за Осташево. И это символично, ведь именно там, еще до подвига 28 панфиловцев, стойко сражалась 9-я рота 316-ой стрелковой дивизии (в дальнейшем Панфиловской дивизии), которая формировалась в основном из призывников Киргизской ССР.. Именно их подвиг Панфилов назвал первым примером массового героизма в дивизии. Несколько лет поисковики КР и власти Волоколамского района прорабатывают идею создания памятника на месте этого боя. В настоящее время разработан проект и идет поиск спонсоров. Администрация района уже выделила место для памятника.

Делегации Кыргызстан и Казахстана также посетили музей Константина Романова, Волоколамский Кремль, побывали у разъезда Дубосекова и затем побывали у легендарного памятника 28-ми панфиловцам.

На Лудиной горе, где мужественно сражались защитники Москвы, в том числе бойцы 40 ОСБР, сформированной в средней школе №24 города Фрунзе, школьники провели закладку капсул с землей с родины погибших бойцов из Кыргызстана и Казахстана.

Также представители поисковой группы школы–гимназии №24 имени Аалы Токомбаева передали списки выявленных фамилий для внесения их на плиты памятников по Волоколамскому району. По словам главы Волоколамского городского округа Михаила Сылки, уточнения будут внесены на мемориальные плиты, которые обновят к годовщине 80-летия Великой Победы.

Заключительным аккордом стало соглашение о сотрудничестве, которое подписали в Привокзальной школе Волоколамска школьники трех стран и их руководители. В этой связи сами ребята, историки, краеведы, архивисты и музееведы предложили рассматривать работы по сохранению памятников, увековечиванию памяти героев, восстановлению банков данных на воинов формирований и частей, защищавших Москву, как перспективное направление евразийского молодежного сотрудничества.

Организаторами проекта выступили правительство Москвы, Россотрудничество, Московский центр международного сотрудничества, Администрация Волоколамского городского округа и Привокзальная средняя школа города Волоколамск.