26 апреля в некоторых районах Бишкека не будет воды

26 апреля 2023 будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 часов до 19:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, отключение связано с проведением ремонтных работ на водоводе "Советский".

Район отключения ограниченный улицами: Суеркулова – Тыныстанова – Ахунбаева – р.Ала-Арча – Медерова – Радищева – Л.Толстого – Жукеева-Пудовкина – Ахунбаева – Элебаева – Байтик-Баатыра.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.