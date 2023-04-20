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26 апреля в некоторых районах Бишкека не будет воды

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- Назгуль Абдыразакова
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26 апреля 2023 будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 часов до 19:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, отключение связано с проведением ремонтных работ на водоводе "Советский".

Район отключения ограниченный улицами: Суеркулова – Тыныстанова – Ахунбаева – р.Ала-Арча – Медерова – Радищева – Л.Толстого – Жукеева-Пудовкина – Ахунбаева – Элебаева – Байтик-Баатыра.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/428976
Теги:
отключение воды, Бишкек
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