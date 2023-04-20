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ГКНБ: Задержан груз с незаконно перемещенными минеральными удобрениями

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- Бермет Таалайбекова
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Управлением ГКНБ по Баткенской области, в рамках выявления и пресечения фактов организации контрабандной деятельности, на территории приграничных населенных пунктов были вскрыты склады и задержан груз с незаконно перемещенными минеральными удобрениями в виде Карбамида на сумму свыше 1 100 000 сомов (более 550 мешков общим весом 27,8 тонн). Об этом сообщает пресс-служба ведомтва.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 231 ч.1 (Экономическая контрабанда) УК КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/428978
Теги:
ГКНБ, контрабанда, минеральные удобрения
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