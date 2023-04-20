Погода
$ 87.62 - 88.30
€ 95.92 - 96.92

Политолог Бакыт Бакетаев приглашает горожан почтить память Ленина

178  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Политолог Бакыт Бакетаев приглашает горожан почтить память мирового пролетариата Владимира Ленина. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил сам политолог.

"Именно благодаря Ленину наши предки смогли преодолеть невзгоды и трудности, закалившись в огне революции и гражданской войны. Он провозгласил идеи социальной справедливости, равенства, братства и мира между народами. Его слова были возведены в законы, которые до сих пор остаются основой нашего общества.

Но, к сожалению, не все так ясно и просто. Наша страна прошла через трудные времена. Сегодня мы сталкиваемся с неприятностями и проблемами, из-за которых кажется, что эти идеалы потеряны

Давайте встретимся 22 апреля в 11:00 у памятника Ленину, чтобы собраться вместе и возложить цветы. Предавая дань уважения Ленину, мы смогли бы показать что идеи равентва, братства и справедливости никогда не исчезнут пока есть разумные люди! " - говорит Бакетаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428982
Теги:
Бишкек, Бакыт Бакетаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  