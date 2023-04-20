Политолог Бакыт Бакетаев приглашает горожан почтить память Ленина

Политолог Бакыт Бакетаев приглашает горожан почтить память мирового пролетариата Владимира Ленина. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил сам политолог.

"Именно благодаря Ленину наши предки смогли преодолеть невзгоды и трудности, закалившись в огне революции и гражданской войны. Он провозгласил идеи социальной справедливости, равенства, братства и мира между народами. Его слова были возведены в законы, которые до сих пор остаются основой нашего общества.

Но, к сожалению, не все так ясно и просто. Наша страна прошла через трудные времена. Сегодня мы сталкиваемся с неприятностями и проблемами, из-за которых кажется, что эти идеалы потеряны

Давайте встретимся 22 апреля в 11:00 у памятника Ленину, чтобы собраться вместе и возложить цветы. Предавая дань уважения Ленину, мы смогли бы показать что идеи равентва, братства и справедливости никогда не исчезнут пока есть разумные люди! " - говорит Бакетаев.