Ратифицировано соглашение между КРи РУз по развитию автопрома

Президент Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 15 марта 2023 года.

Ратификация данного соглашения позволит реализовать инвестиционный проект по организации сборочного производства легковой и коммерческой техники на территории Кыргызской Республики.

Реализация проекта в Кыргызской Республике даст импульс развитию автомобилестроительной отрасли республики, увеличению доли промышленности в ВВП, обновлению автомобильного парка, созданию новых более 2000 рабочих мест, созданию новых производств в части комплектующих для автотранспортных средств, что соответственно положительно отразится на динамике развития экономики страны.