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Суверенитет дороже. Стоит ли Кыргызстану сотрудничать с НАТО?

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- ВБ
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В момент создания НАТО провозгласило себя как оборонительный союз. Однако его деятельность всегда носила агрессивный характер и нацелена на доминирование США во всем мире. Договориться с НАТО о чем-либо, опираясь на международное право, невозможно.

На протяжении многих десятилетий НАТО активно расширяется на восток. Недавно в него вступила Финляндия. Готовится вступить Швеция. А дальше НАТО обязательно попытается закрепиться в Центральной Азии. Нужно ли нам это? Давайте разбираться.

Мы с характером

НАТО основано в 1949 году. В тот момент в нем было 12 стран, и предполагалось, что расширяться оно не будет. Такое обещание давали руководству СССР, а потом и России его основатели. Однако постепенно альянс стал пополняться новыми членами. Ныне в него входят практически все государства по периметру западных границ РФ. В планах блока – подступить к ней и с юга, то есть с территории ЦА.

У Кыргызстана и НАТО довольно длительная история взаимоотношений. В 2001 году близ Бишкека открылась база для поддержки военных операций США и НАТО в Афганистане. Закрыта она в 2014-м. Тогдашнее руководство КР проявило характер и отказалось продлевать с Америкой договор об аренде территории.

Отношения двух стран продолжили ухудшаться. В 2015-м КР расторгла соглашение о сотрудничестве с США. Это стало ответом на очередное вмешательство американцев в нашу внутреннюю политику.

Сегодня США пытаются склонить Кыргызстан к заключению нового соглашения. Такой шаг неизбежно приведет к усилению влияния Америки и НАТО в нашей стране. В диалоге с США и НАТО нам нужно соблюдать осторожность. Ведь те непременно захотят сделать нас очередной марионеткой и использовать в своей антироссийской повестке.

Враг у ворот?

Наша страна, конечно, гордая. Но в современном мире без друзей никак. Благо, на постсоветском пространстве есть альтернатива НАТО. Речь об Организации Договора о коллективной безопасности. На сегодня в нее входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. ОДКБ, в отличие от НАТО, не занимается экспансией и выполняет свои функции по защите стран-участниц от внешних угроз. Некоторые ждут от ОДКБ большего и вспоминают о ней при любом поводе. Но если внимательно изучить устав организации, то станет понятно, что она четко ему следует.

В ОДКБ регулярно проводятся военные учения, которые помогают повысить квалификацию и слаженность войск членов организации. Очередные маневры должны были состояться в 2022-м на полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области, но их отменили. Сразу после этого в КР прибыла делегация США во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования Робертом Унгером. Зачем они приезжали, никто у нас так и не понял. Скорее всего, изучали, где можно разместить новую базу. Ведь после ухода из Афганистана США настойчиво ищут пути возвращения в ЦА.

"США и НАТО выгодно, чтобы мир был однополярным. Однако в последнее время события складываются для них не лучшим образом, – говорит военный эксперт Анвар Сартаев. – Наше поколение учили, что НАТО – враг №1. И это правильно. От него одни угрозы. Его миссия никогда не была освободительной, а наоборот – захватнической. Одна из текущих задач НАТО и США – оторвать страны ЦА от России. Мы на это никогда не пойдем, какие бы золотые горы нам не обещали. Нас ничем не испугаешь и ни за что не купишь".

Ожидание и реальность

За 74 года своего существования НАТО расширялось 9 раз. Сейчас в него входит 31 страна. Они вступили в альянс якобы в целях безопасности, но на деле лишились значительной части суверенитета.

Друзья! А вы знаете, что Кыргызстан – единственная страна мира, которая осмелилась разорвать соглашение о сотрудничестве с США? Вы не ослышались. Это случилось в 2015 году после вмешательства Америки в наши внутренние дела.

Кстати, еще раньше, в 2014-м, наша страна выгнала американцев с военной базы в "Манасе". Это тоже первый случай в истории. Если американские солдаты приходят в какую-то страну, то выгнать их уже невозможно.

Сегодня США буквально командуют многими европейскими государствами. Но командовать Кыргызстаном не могут. И это их злит. Они хотят заключить с нами новое соглашение и втянуть нас в разборки с Россией, от которых мы неизбежно пострадаем. Давайте спросим себя: нужно ли нам жертвовать нашей свободой и сотрудничать с Америкой?


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URL: https://www.vb.kg/428985
Теги:
НАТО, ОДКБ, Кыргызстан
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