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В городе Ош открылся Центр обслуживания предпринимателей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В целях поддержки субъектов предпринимательства в городе Ош состоялось открытие Центра обслуживания предпринимателей. В церемонии открытия приняли участие представители местных органов власти, территориальных подразделений государственных органов и организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Основной задачей Центра обслуживания предпринимателей является качественное и своевременное обслуживание предпринимателей (физических и юридических лиц) при получении государственных и иных услуг, предоставляемых государственными органами, органами местного самоуправления, в части упрощения процедур налогового администрирования, выдачи лицензионно-разрешительных документов, развития компетенций и навыков предпринимателей посредством обучения.

Государственное предприятие "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики и коммерции КР, организация, задействованная в деятельности ЦОП в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 1 июля 2021 года, будет оказывать бизнесу услуги по приему заявок на получение разрешительных и иных документов для осуществления внешнеэкономической деятельности через информационную систему "единого окна" на площадке данного ЦОП в г. Ош.

ЦОП находится по адресу: г. Ош, пр. А. Масалиева, 75".


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URL: https://www.vb.kg/428990
Теги:
Ош, предприниматель
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