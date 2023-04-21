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В Бишкеке задержан парень, кравший дорогие мобильные телефоны

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержан парень, подозреваемый в краже дорогих телефонов. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, 15 марта 2023 года в милицию обратился гражданин И.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 15 марта текущего года, находясь в одном из компьютерных клубов, тайно похитили мобильный телефон марки "iPhone 12 pro max" стоимостью 70 тысяч сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Д.Д., 2002 года рождения.

Задержанный решением суда на два месяца водворен в СИЗО-1. В настоящее время установлена его причастность в совершении 3 аналогичных фактов преступлений, расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/428993
Теги:
задержание, кража, Бишкек
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