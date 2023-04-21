Кыргызстанские танцоры вновь показали высокие результаты

Спортсмены Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики стали победителями и призёрами Международного турнира по спортивным, бальным танцам " KAZAKHSTAN OPEN - 2023". Об этом сообщает пресс-служба федерации.

По ее данным, 15-16 апреля в Алматы прошёл ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам " KAZAKHSTAN OPEN - 2023". В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Высокие результаты на этом турнире показали наши танцоры Федерации Танцевального Спорта .

Пара Береговой Андрей и Салаткина Елизавета в категории Мол+Взр Латина 4 танца (D класс) 3 место.

Пара Рамзаев Андрей и Мирошникова Анна в категории Юниоры1 Стандарт 3 танца (E класс) 1 место, в категории Юниоры1 Латина 3 танца (E класс) 1 место,

Пара Савин Лев и Пальчунова Вероника в категории Юниоры 1 Стандарт 4 танца (D класс) 3 место, в категории Юниоры1 Стандарт 3 танца (E класс) 2 место, Юниоры1 Латина 3 танца (E класс) 2 место.

Пара Пак Артур и Нуискова Вероника в категории Юниоры2 Стандарт 4 танца (D класс) 3 место.