Сложности взаимопонимания. Как достичь согласия пациентам и врачам?

Все мы рано или поздно обращаемся к врачам за помощью. Этим определяются особая ответственность медицины за жизнь и здоровье человека, пристрастное отношение к ней со стороны общества, а также появление противоречий при общении пациентов и медиков. Как им добиться согласия? Эту тему vb.kg обсудил с кандидатом медицинских наук, доцентом, врачом-рентгенологом высшей категории медицинского центра "ЮРФА" Гульаим Аманбаевой, проработавшей много лет в системе здравоохранения.

Как изменились отношения между врачом и пациентом в последние годы?

- С 90-х годов медицину стали воспринимать как сферу услуг. Но все-таки врач - это не продавец. В Советском Союзе к докторам относились как к отдельной касте, как к людям, которые всегда готовы прийти на помощь. Чувство уважения было естественным.

Вспоминаю советскую систему здравоохранения, где были более дисциплинированные и упорядоченные отношения с пациентами, а не так, как сейчас. Сейчас последние нередко заходят на обследование, образно говоря, по пути в гости - без выписок от предыдущих посещений врача и требуют, чтобы мы выдавали им результаты только по тому, что видим. Получается, что врач в данном случае должен заранее предугадать, что у пациента было ранее, что априори невозможно, если человек не принес с собой историю болезни и какие-то другие медицинские свидетельствования. Я, конечно, могу увидеть, что у пациента была операция, но хотелось бы иметь перед собой более полную информацию, например, об операции по поводу удаления опухоли, чтобы точнее выяснить картину происходящих изменений.

В советское время пациенты были приучены приходить к врачу со всем своим медицинским "архивом", начиная с медицинской карты. И это был большой плюс как для самого больного, так и для врача для того, чтобы увидеть развитие его болезни в динамике и оценить эффективность лечения и т.п. В последнее время мы даже стали просить врачей, которые направляют нам своих пациентов, указывать свои контактные данные, чтобы мы могли связаться с ними в случае необходимости.

Встречаются и такие больные, которые накручивают ситуацию и часто сбрасывают на докторов свой негатив. Иногда они безапелляционно заявляют: "Мы вам деньги платим!". Очень обидно, когда стараешься помочь, объяснить, порекомендовать. Таким людям всегда хочется возразить, сказать, что лучше строить отношения на доверии с врачом, который вам всё расскажет и объяснит. Однако большинство медиков чаще всего покорно отмалчиваются, потому что понимают, что перед ними, как правило, люди с подорванным здоровьем и им тоже зачастую приходится нелегко. Но любая конфликтная ситуация, поверьте, травмирует и врачей.

Но ведь и врачи бывают тоже не идеальны.

- С этим трудно спорить. Но, с другой стороны, ведь врач тоже человек, он может неважно себя чувствовать, у него тоже могут возникнуть какие-то проблемы в семье, личной жизни. В такие моменты, конечно, стараешься отвлечься, отстраниться от всего личного и сосредоточиться только на работе.

Да и нагрузки на медиков в ЦСМ и государственных больницах колоссальные, многие из них к тому же работают на полторы ставки, очереди, устаревшее оборудование – все это психологически сказывается и на тех, и на других.

Поэтому в последние годы все больше кыргызстанцев делают выбор в пользу частных медицинских центров, поскольку, как говорят нам наши больные, в них нет очередей, лучшие технологии, специалисты, доверительная и спокойная обстановка между медработником и пациентом. И это действительно так.

Как практик с многолетним опытом работы, что можно сделать для укрепления доверия и уважения между медиками и больными?

- Избавиться от критики, думаю, невозможно, но снизить напряженность в отношениях реально. Основная нагрузка в создании диалога с пациентом, на мой взгляд, падает на нас, врачей. Сейчас медицина – это мир таких хронических заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые и онкозаболевания. Они меняют человека, влияют на качество его жизни. А когда человек болен, слаб и беззащитен, то ему, безусловно, нужен человек, которому он может полностью довериться. Поэтому люди искали и будут искать во врачах милосердие, желание помочь им по первой просьбе. И многие пациенты, как показывает жизнь, ждут от нас не только медпомощи, но и поддержки с ответами на вопросы: как жить и что делать?

Поэтому если мы выбрали этот крест, то его надо нести без роптаний. Ведь красный крест – это не просто эмблема, а символ важных человеческих качеств, которыми должны обладать медработники. Наша работа изначально подразумевает и участие, и сострадание, и справедливое отношение ко всем страждущим, и мужество нести ответственность за здоровье и жизнь своего пациента, и профессионализм.

А наши пациенты, в том числе и мы, сами врачи, должны уважительно относиться к своему здоровью как к главному и бесценному своему капиталу, и избавиться от прежнего мышления, когда медицина была практически бесплатной, не сваливать все свои проблемы со здоровьем на якобы непрофессиональных медиков, на плохую медицину.

До сих пор многие не осознают, что ответственность за здоровье лежит прежде всего на них и зависит от образа жизни каждого из нас. Сейчас увеличивается количество больных с запущенными формами болезни. И в 99 процентах случаев виноваты в этом не медики. Человек обязан следить за своим здоровьем, он прежде всего сам ответственен за него. Но далеко не все пациенты даже выполняют наши рекомендации, что не мешает им в то же время упрекнуть докторов.

Исходя из своего опыта, могу только сказать, что если человек не доверяет врачу, не верит в него, то вряд ли он вылечится. И это массовое неверие - сегодня огромная проблема, которую надо решать. Только тогда изменятся взаимоотношения между врачами и больными.