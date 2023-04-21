Президент поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 апреля, поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

Искренне поздравляю всех вас со священным праздником – Орозо Айт! Пусть ваши благие деяния и посты с добрыми намерениями будут приняты в священном месяце Рамазан!

Ислам – религия терпимости и прощения. Его ценности тесно связаны с национальными традициями и занимают значимое место в духовном развитии нашего народа. Ислам наставляет на путь истинный, на благие дела, призывает жить, следуя примерам мудрости, великодушия и сдержанности.

Поздравляю с успешным завершением священного месяца Рамазан, месяца милосердия, доброты и терпения. Да благословит Всевышний наш Кыргызстан, дарует мир и процветание, а нашему народу - терпение, единство и спокойствие.

Пусть все наши добрые пожелания сбудутся. Желаю всему кыргызскому народу и каждой семье крепкого здоровья, мира и благополучия.

Айтыңыздар маарек болсун!"