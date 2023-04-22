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В Ташкенте осудили пранкеров, которые пытались разыграть сотрудников ОВД

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В Ташкенте отправили за решетку двоих пранкеров, которые пытались разыграть сотрудников правоохранительных органов при помощи пистолета-зажигалки, сообщают СМИ.

12 апреля двое подростов (21 и 22 года) в одном из парков Чиланзарского района Ташкента сняли видео, оскорбляющее образ сотрудника правоохранительных органов. В частности, один из них якобы случайно выронил пистолет-зажигалку возле правоохранителя, а другой снимал его реакцию. Подобный ролик они записали и при входе в метро во время проверки.

После этого подростки смонтировали видео и разметили его в социальных сетях, намекая на плохую работу правоохранителей.

Один из пранкеров учится на втором курса Ташкентского государственного технического университета. По его словам, он видел подобное видео у казахских блогеров и решил повторить его для хайпа в соцсетях и получения лайков. Для этого он приобрел пистолет-зажигалку на Чиланзарском рынке.

Суд признал обвиняемых виновными по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и приговорил к 5 суткам ареста.


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URL: https://www.vb.kg/429004
Теги:
Узбекистан, милиция
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