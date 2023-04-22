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Столтенберг заявил о согласии членов НАТО на вступление Украины в альянс

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Все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает РИА Новости.

"Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины - в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса", - заявил генсек. Он подчеркнул, что в данный момент главное внимание страны альянса уделяют "обеспечению победы Украины над Россией".

20 апреля Столтенберг посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями НАТО. Он заявил, что "полноправное место Украины - в евроатлантической семье", и в свое время она станет членом альянса.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/429005
Теги:
НАТО, Украина
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