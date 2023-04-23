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В НЦПП пожаловались на сотрудников УВД Жайылского района

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На горячую линию Национального центра по предупреждению пыток поступило сообщение о том, что в кабинете сотрудников уголовного розыска ОВД Жайылского района Чуйской области держат гражданина М.Т, не позволяя ему покинуть здание и подвергая его избиениям. Об этом сообщает пресс-служба НЦПП.

"При проведении превентивного посещения в здании ОВД гр. М.Т. не было. Со слов начальника уголовного розыска, он был отпущен домой, однако в журналах регистрации среди доставленных лиц М.Т. не было ни 17, ни 18 апреля 2023 года.

После посещения сотрудники Наццентра встретились с М.Т., который обратился в НЦПП с заявлением о том, что 17 апреля 2023 года оперативные сотрудники задержали его в территориальной больнице Жайылского района и привезли в ОВД Жайылского района, где подвергли его избиению. Со слов М.Т., 3-4 сотрудника, двоих из которых звали "Рысбек" и "Арсен", избивали его руками и ногами в область груди, ребер и по голове, надевали ему на голову пакет, били по лицу ладонями, чтобы не оставлять след. Целью побоев было получение признательного показания в краже, которую он не совершал.

Аналогичное заявление М.Т. написал в прокуратуру Жайылского района, где получил постановление на прохождение медицинского освидетельствования. Как выяснилось позже, в травмпункте оперативные сотрудники ОВД препятствовали фиксированию следов избиения, оказывая психологическое давление на М.Т. (имеется видеоматериал).

Данное заявление и процесс его рассмотрения находится на контроле у Национального центра".


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URL: https://www.vb.kg/429017
Теги:
Жайылский район, пытки, УВД
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