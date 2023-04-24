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Двое бишкекчан присвоили чужой автомобиль и продали его за $37 тысяч

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- Назгуль Абдыразакова
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Двое бишкекчан присвоили чужой автомобиль и продали его за 37 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 15 апреля 2023 года в милицию обратился гражданин К.Э. с просьбой принять меры в отношении граждан по имени А. и А., которые 25 февраля 2023 года под предлогом приобрести в рассрочку машину, взяли автомобиль "Toyota Highlander" стоимостью 37 тысяч долларов.

Однако не исполнив обещанного, продали авто третьим лица и израсходовали денежные средства на личные нужны, а затем скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Б.А., 1981 года рождения и А.А., 1985 года рождения.

Один задержанный решением суда на два месяца водворен в СИЗО-1, второму назначена мера пресечения - двухмесячный домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/429019
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, автомобили
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