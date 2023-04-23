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В Москве кыргызстанцы провели субботник у памятника Манасу

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- Светлана Лаптева
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В парке Дружбы города Москвы состоялся ежегодный субботник у памятника Манасу. Об этом редакции vb.kg сообщил председатель кыргызской диаспоры в России Кубанычбек Осмонбеков.

По его словам, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства КР в РФ, представительств Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства внутренних дел КР в РФ и кыргызская диаспоральная общественность города Москвы.

"Субботник начали с чтения Корана и благословения аксакалов, проживающих в городе Москвы.  Провели уборку выделенной территории парка вокруг памятника Манасу, почистили и помыли сам памятник.

Также провели урок просветительского центра "МИРВАМ" для детей соотечественников об эпосе Манас, его героях и персонажах, древних наших национальных обычаях и традициях, знании пословиц и поговорок, чтение стихотворений на родном языке на различные темы.

Мероприятие завершилось фотосессией перед памятником и угощением национальной кухни соотечественников",- сказал Осмонбеков


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URL: https://www.vb.kg/429020
Теги:
Манас, памятник, диаспора, Москва, Кыргызстан
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