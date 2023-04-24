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Работы художницы из Кыргызстана отправлены в топ-10 арт-галерей Лондона

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- Назгуль Абдыразакова
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Художница из Кыргызстана Лариса Пак стала участницей нового арт-каталога "The Great Steppe Treasury", изданного в Лондоне британским издательством Hertfordshire Press (Великобритания) при поддержке Евразийской Творческой Гильдии (Лондон). Каталог был издан в апреле 2023 года и отправлен в ТОП-10 арт-галерей Лондона. Об сообщает Евразийская творческая гильдия.

По его данным, в апреле 2023 года был издан первый арт-каталог "The Great Steppe Treasury"), созданный специально для деятелей визуальных искусств. Это красочное собрание произведений визуального искусства Евразийского региона, объединенных общей темой - Великая Степь и ее достояние. Работы, собранные в арт-каталоге, раскрывают истинное сокровище Великой Степи – люди, искусство, национальные наряды, образ жизни - и позволяют увидеть великое разнообразие, красоту и глубину Евразийской культуры.

Одной из самых ярких участников арт-каталога стала талантливая художница из Бишкека, Лариса Пак. Будучи художником и поэтом, Лариса является почетным членом многих организаций: Союза Художников Кыргызстана, Евразийской творческой Гильдии (Лондон), Евразийского Художественного Союза, Союза Писателей Северной Америки. Ее работы, как стихи, так и картины, опубликованы в разных сборниках и альманахах. Она принимала участие в республиканских и международных выставках и неоднократно занимала призовые места в международных конкурсах-фестивалях.

Последним достижением Ларисы Пак стала публикация трех ее картин в арт-каталоге в Лондоне. Невероятно живописные работы характеризуют самого автора как глубокую и чувственную натуру. Картины художницы, опубликованные в арт-каталоге "The Great Steppe Treasury", были отправлены в 10 ведущих арт-галерей Лондона (Лондонская национальная галерея (The National Gallery), Королевская академия художеств (Royal Academy of Arts), галерея современного искусства Тейт (Tate Modern) и другие).


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URL: https://www.vb.kg/429033
Теги:
Великобритания, художник, Кыргызстан
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