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В Баткене определили победителей кубка главы региона по волейболу

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- Назгуль Абдыразакова
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В Баткене определили победителей кубка полномочного представителя президента в Баткенской области по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, победителями стали:

- Среди 45-летних победила команда города Баткена.

- Среди мужчин старше 45-ти победила команда Кадамжайского района.

- Среди девушек победила команда Баткенского района.

Полномочный представитель Абдикарим Алимбаев вручил победителям кубки, медали, дипломы и денежные призы.

В своем выступлении глава региона выразил благодарность участникам из районного города за интересное товарищеское соревнование и высоко оценил их вклад в развитие спорта.

Победившая женская команда выиграла путевку на Иссык-Куль.

Всего в областных соревнованиях приняло участие 25 команд.

"Спортивное мероприятие организовано в рамках указа президента Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" в целях укрепления сплоченности и единства народов региона и поощрения общественного вести здоровый образ жизни"- говорится в сообщении полномочного представительства.


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URL: https://www.vb.kg/429037
Теги:
Баткенская область, волейбол, кубок
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