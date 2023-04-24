Бишкек отмечает свой 145-летний юбилей. Как строился Ленинский район?

29 апреля Бишкеку исполнится 145 лет. К этому событию столичный муниципалитет поготовил еще один материал, который расскажет о развитии и становлении Ленинского района.

Архивные фото взяты в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Кыргызской Республики.

В 1938 году в городе Фрунзе появился Пролетарский (ныне Ленинский) район столицы. В 1962 году Пролетарский район города Фрунзе преобразован в Ленинский район с администрацией райсовета по адресу: пр. Молодая гвардия №32. Район занимает 59 км2 территории. В Ленинском районе проживает более 282 тысяч человек.

Кооператив "Интергельпо" – важная веха в развитии района

В конце 1920-х годов северо-восточная часть района формировалась силами чехословацкого кооператива "Интергельпо".

В апреле 1924 года в Пишпек (ныне Бишкек) прибыло 14 вагонов с оборудованием и механизмами, 13 вагонов с чешскими кооператорами и их семьями.

Члены кооператива "Интергельпо"

Интергельповцы принимали участие во всех городских и республиканских мероприятиях – от уборки улиц до строительства Большого Чуйского канала. Например, в марте 1940 года работники "Интергельпо" принимали участие в строительстве бульвара Молодой Гвардии.

Попытка создать город-сад

Рабочий городок расположен на юго-западной окраине столицы. В основе планировки городка радиально-кольцевая структура с несколькими замкнутыми и 24 радиальными улицами, образующими систему небольших веерных кварталов. Кто придумал план рабочего городка и почему он был построен таким, до сих пор неизвестно.

Планировка Рабочего городка

В книге "Архитектура советской Киргизии" авторы В. Г. Писарская и И. С. Курбатов высказывают предположение, что в планировке Рабочего городка была предпринята попытка реализовать выработанную в начале ХХ века идею города-сада. Эта идея приобрела популярность благодаря привлекательности сочетания городского комфорта с элементами сельского ландшафта.

Парку имени Ю. Фучика 88 лет!

История парка начинается с середины прошлого столетия, с рабочих кооператива "Интергельпо", которые заложили парк по разработанному проекту А.Альбинского и А.Бронника от 1935-1936 годов в западной части Бишкека. В 1955 года назван именем чехословацкого деятеля Юлиуса Фучика. В парковом зоне были рассажены множеством видов деревьев, но преобладают такие лиственные деревья, как карагач, вяз, ясень, береза бородавчатая и сосна. Из кустарниковых видов имеются бирючина, красная свидина, чубушники и сирень.

В 2016 году проведена масштабная реконструкция парка –установлено 45 скамеек, 3 беседки, 13 теневых навесов, 90 урн и 8 пергол. Установлено 92 опоры освещения с светодиодным прожекторами, 22 камеры видеонаблюдения с 30 громкоговорителями и 11 точек доступа к интернету, также восстановлена ирригация.

Как изменились главные достопримечательности района?

Киргизская академия наук Киргизской ССР была основана в 1954 году на базе Киргизского отделения Академии наук СССР во Фрунзе.

Конструкцию "Планетарная модель атома" установили в 60-х годах прошлого века в городе Фрунзе. Она стала одним из красивейших и узнаваемых символов столицы. Композиция установлена на проспекте Чуй возле зданий Национальной академии наук и Кыргызской государственной юридической академии (КГЮА). Но в 90-х под воздействием различных факторов пришла в негодность и была демонтирована.

В 2016 году со стороны мэрии города Бишкек была восстановлена конструкция "Планетарная модель атома".

Новая конструкция архитектурной композиции сделана из современных материалов, а светодиодное освещение позволит гостям и жителям столицы любоваться ею и в вечернее время.

Кыргызский национальный университет

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына основан в 1932 году как Кыргызский государственный педагогический институт. В 1951 году он был преобразован в Кыргызский государственный университет (КМУ), а в 1993 году - в Кыргызский государственный национальный университет. В 2003 году Кыргызскому национальному университету было присвоено имя выдающегося мыслителя Средней Азии Жусупа Баласагына.

Филормония

Одним из красивейших мест нашего района является Государственная филармония имени Токтогула Сатыланова. В свое время здание музыкального храма называли одним из самых красивых зданий столицы, выполненное из белого мрамора, отделанное медной чеканкой, украшенное витражами.

Оно построено в 1980 году. Архитектором является А. Печёнкин.

Сегодня здесь проводятся различные корпоративные мероприятия, общегосударственные торжественные мероприятия и фестивали. Жители города наслаждаются концертами классической, национальной кыргызской и популярной музыки.

Бульвар с 80-летней историей

В 1940-х годах прошлого века была создана Атбашинская улица, ныне знаменитый Бульвар Молодой Гвардии.

Здесь неспешно прогуливаются мамочки с колясками, а пожилые отдыхают на скамейках.

По утрам всегда наблюдается марафон из любителей спорта. На уличных тренажерах то и дело занимается какой-нибудь резвый дедушка, а мимо проходит зрелая женщина, у нее занятия по скандинавской ходьбе. Где-то вдали можно заметить молодую девушку или группы людей с собачками. Сегодня в парке расположены детские площадки для игр и отдыха, памятник комсомольцам, а также мемориальный комплекс "Аллея героев", посвященный Героям Великой Отечественной войны.

Памятник комсомольцам

Давайте вспомним, как создавали место отдыха? Это произошло в 1940 годы прошлого века, была образована улица Атбашинская, да-да так и назывался известный сегодня всем бульвар Молодой Гвардии.

Больше одной тысячи горожан впервые вышли на воскресник. Он посадили 1900 деревьев, 2 тысячи кустов жимолости, акации, роз, 25 тысяч цветов.

В 1948 году в память о подвиге подпольной комсомольской организации в годы Отечественной войны улица Атбашинская была переименована в улицу Молодой Гвардии, а 1960 году стала бульваром.

Это место помнит гамму эмоций от радости до грусти, от веселья до надежд.

Все мы спешим, куда-то…утром на работу, вечером домой. И если ваш путь будет лежать через исторический бульвар, обязательно отвлекитесь на минутку и полюбуйтесь умиротворённой красотой и атмосферой.

Почему Ошский рынок назвали именно так?

Ошский базар был построен в 1983 году в западной части города на месте бывшего Ала-Арчинского колхозного рынка по проекту архитекторов А. Нежурина, Ю. Чубарова,К. Назарова, В. Петренко, Л. Серовой, О. Ромашен-ко, С. Лопаткина, Л. Кохановой, инж. В. Головина,В. Бушуева.

Возводили его строители из города Ош, поэтому и назвали его "Ошский базар". Комплекс разместился на площади 5 га на правом берегу реки Ала-Арча.

Нынешний вид рынка

Торговый комплекс, построенный в восточном стиле, отличался национальным колоритом и своеобразием архитектурно-художественного образа. Он состоит из различных по типам и назначению магазинов, размещенных по контуру площади. Сюда приводили на экскурсии зарубежные делегации.