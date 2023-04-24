Задержана одна из организаторов июньских событий Караматхон Абдуллаева

В Оше задержана одна из организаторов Ошских событий в 2010 году Караматхон Абдуллаева, сообщает УВД города.

По данным милиции, она находилась в розыске по линии Интерпола.

В 2014 году суд признал ее виновной и заочно приговорил к 16 годам лишения свободы.

Абдуллаева была задержана совместно с сотрудниками ГКНБ 22 апреля.

Отметим, 13 лет назад на юге Кыргызстана произошёл межнациональный конфликт, в результате которого погибли свыше 400 человек. С приходом к власти Садыра Жапарова следствие по делу было возобновлено.