Погода
$ 87.50 - 88.21
€ 96.12 - 97.12

Задержана одна из организаторов июньских событий Караматхон Абдуллаева

569  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше задержана одна из организаторов Ошских событий в 2010 году Караматхон Абдуллаева, сообщает УВД города.

По данным милиции, она находилась в розыске по линии Интерпола.

В 2014 году суд признал ее виновной и заочно приговорил к 16 годам лишения свободы.

Абдуллаева была задержана совместно с сотрудниками ГКНБ 22 апреля.

Отметим, 13 лет назад на юге Кыргызстана произошёл межнациональный конфликт, в результате которого погибли свыше 400 человек. С приходом к власти Садыра Жапарова следствие по делу было возобновлено.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429039
Теги:
задержание, июньские события, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  