Задержана одна из организаторов июньских событий Караматхон Абдуллаева

В Оше задержана одна из организаторов Ошских событий в 2010 году Караматхон Абдуллаева, сообщает УВД города.
По данным милиции, она находилась в розыске по линии Интерпола.
В 2014 году суд признал ее виновной и заочно приговорил к 16 годам лишения свободы.
Абдуллаева была задержана совместно с сотрудниками ГКНБ 22 апреля.
Отметим, 13 лет назад на юге Кыргызстана произошёл межнациональный конфликт, в результате которого погибли свыше 400 человек. С приходом к власти Садыра Жапарова следствие по делу было возобновлено.