В Бишкеке отметили День книги

Ученики школ №31 и 57 посетили Национальную библиотеку имени Алыкула Осмонова и городскую библиотеку №2 имени Ж.Турусбекова. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие проведено в честь Дня книги, который отмечается 23 апреля.

Цель – прививать любовь к книгам, развитие читательского интереса с помощью современных библиотечных технологий, познакомить с внутренней системой библиотеки.

Справка: День книги в Кыргызстане (Кыргызстанда китеп күнү) установлен постановлением Правительства Республики №189 от 1 апреля 2002 года, принимая во внимание резолюцию генеральной конференции ЮНЕСКО о провозглашении 23 апреля ежегодным Всемирным днем книги, а также в целях активизации взаимного обогащения культур народов, развития книжного дела и книжной торговли.

Самое крупное хранилище книг страны - Кыргызская национальная библиотека. Её фонд - это более 6 миллионов документов на 89-ти языках народов мира. Каждый день библиотеку посещают более 1300 человек (научные работники, студенты, журналисты и т.д.), а по всем отраслям знаний осуществляется более 300 тысяч справок.

Первые библиотеки на территории Кыргызстана появились в конце 19 начале 20 веков. А первая общедоступная библиотека 27 мая в 1902 года.

Городская библиотека № 2 имени Жусупа Турусбекова открыта в 1939 году на базе городской детской библиотеки. До 1949 года расположена в клубе парка имени Ю. Фучика.

С каждым годом фонд библиотеки пополнялся новыми изданиями, увеличивалось число читателей. В 1959 году на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой построено здание специальной библиотеки. С входом в новое здание были созданы более комфортные условия для читателей и библиотекарей, а работа библиотеки начала улучшаться. Библиотека была перенесена в новое здание в 1959 году. Решением Фрунзенского городского совета депутатов от 10 января 1961 года и в связи с 50-летием начинающего поэта-патриота, родоначальника Кыргызской драматургии Жусупа Турусбекова библиотеке было присвоено имя поэта.