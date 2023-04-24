Погода
$ 87.50 - 88.21
€ 96.12 - 97.12

В Бишкеке отметили День книги

221  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученики школ №31 и 57 посетили Национальную библиотеку имени Алыкула Осмонова и городскую библиотеку №2 имени Ж.Турусбекова. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие проведено в честь Дня книги, который отмечается 23 апреля.

Цель – прививать любовь к книгам, развитие читательского интереса с помощью современных библиотечных технологий, познакомить с внутренней системой библиотеки.

Справка: День книги в Кыргызстане (Кыргызстанда китеп күнү) установлен постановлением Правительства Республики №189 от 1 апреля 2002 года, принимая во внимание резолюцию генеральной конференции ЮНЕСКО о провозглашении 23 апреля ежегодным Всемирным днем книги, а также в целях активизации взаимного обогащения культур народов, развития книжного дела и книжной торговли.

Самое крупное хранилище книг страны - Кыргызская национальная библиотека. Её фонд - это более 6 миллионов документов на 89-ти языках народов мира. Каждый день библиотеку посещают более 1300 человек (научные работники, студенты, журналисты и т.д.), а по всем отраслям знаний осуществляется более 300 тысяч справок.

Первые библиотеки на территории Кыргызстана появились в конце 19 начале 20 веков. А первая общедоступная библиотека 27 мая в 1902 года.

Городская библиотека № 2 имени Жусупа Турусбекова открыта в 1939 году на базе городской детской библиотеки. До 1949 года расположена в клубе парка имени Ю. Фучика.

С каждым годом фонд библиотеки пополнялся новыми изданиями, увеличивалось число читателей. В 1959 году на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой построено здание специальной библиотеки. С входом в новое здание были созданы более комфортные условия для читателей и библиотекарей, а работа библиотеки начала улучшаться. Библиотека была перенесена в новое здание в 1959 году. Решением Фрунзенского городского совета депутатов от 10 января 1961 года и в связи с 50-летием начинающего поэта-патриота, родоначальника Кыргызской драматургии Жусупа Турусбекова библиотеке было присвоено имя поэта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429044
Теги:
библиотека, книги, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  