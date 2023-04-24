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4-дневная рабочая неделя в Казахстане появится с июля 2023 года

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- Назгуль Абдыразакова
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С июля 2023 года в Казахстане появится четырехдневная рабочая неделя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Учет.kz.

Такие изменения с 1 июля вносятся в Трудовой кодекс принятым Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения".

В соответствии с Трудовым кодексом предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон).

При этом на отдельных производствах возникает необходимость установления пятидневной и четырехдневной рабочей недели одновременно в различные недели:

пункт 3 статьи 71 Режим рабочего времени дополнят частью второй следующего содержания:

"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей", - говорится в сообщении.

в связи с этим пункт 2 статьи 78 Предельное количество сверхурочных работ разбивают на 4-, 5-дневную рабочую неделю:

Сообщается, что общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц - при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год - при установлении суммированного учета рабочего времени.

Соответственно, в статье 84 устанавливают выходные дни при четырехдневном режиме работы.

При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

По мнению разработчиков, можно будет применять такой режим работы, как одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырехдневной рабочей неделей. Данная практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда.


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URL: https://www.vb.kg/429046
Теги:
Казахстан, работа
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