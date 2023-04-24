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Судью Ленинского райсуда подозревают в вымогательстве взятки

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ГКНБ КР по факту вымогательства взятки возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда Бишкека, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в процессе рассмотрения обращений граждан был установлен факт вымогательства со стороны судьи Ленинского районного суда Бишкека К.Н.Т., который через посредников вымогал денежные средства в размере 2 тысячи долларов США за принятие положительного решения по рассматриваемому уголовному делу.

В случае неисполнения требований, вовлеченные в преступный круг лица угрожала подсудимому вынесением приговора, связанного с лишением свободы на определенный срок.

В ходе проведенных в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 343ч.2 УК КР (Вымогательство взятки) следственно-оперативных и оперативно-технических мероприятий был установлен действительный факт организованной судьей устойчивой коррупционной схемы с вовлечением в свою преступную деятельность работников аппарата Ленинского районного суда, а также своих близких друзей с целью получения денежных средств от подсудимых.

В данном контексте работники аппарата суда получали вымогаемую сумму у подсудимых с соблюдением необходимых мер конспирации, далее уже передавали нужную сумму другу судьи, и только потом судья, убедившись в своей личной безопасности, получал денежные средства.

Следует отметить, что у каждого вовлеченного в преступную среду лица, исходя из его участи,я была установлена определенная доля, которую он получал от общей суммы вымогаемых средств.

20 апреля 2023 года с поличным после получения взятки в виде денежных средств все участники данной схемы были задержаны и доставлены в ГКНБ КР для проведения с их участием следственных действий.

21 апреля 2023 года специалист Ленинского районного суда Бишкека Ш.Ч.Т. и друг судьи Т.М.Т., выступающий в качестве посредника, были задержаны, а Первомайским районным судом Бишкека в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом, в соответствии с Конституционным законом КР "О статусе судей КР", привлечение судьи к уголовной ответственности допускается исключительно с согласия Совета судей КР.

В настоящее время продолжается проведение соответствующих следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будет инициирована процедура получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности".


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URL: https://www.vb.kg/429051
Теги:
Ленинский район, судья, Бишкек, уголовное дело
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