В Германию на трехлетнее обучение будут приняты 50 студентов из Кыргызстана

На днях состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева с окружным администратором округа Хам Федеральной земли Бавария Франц Лёффлер и руководителем агентства занятости округа Швандорф Зиегфрид Боймлер. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, встреча была проведена в рамках расширения сотрудничества между Кыргызстаном и Федеральной землей Бавария, включая вопросы трудоустройства граждан Кыргызстана в Германии.

Посол О.Текебаев отметил важность подготовки квалифицированных кадров на базе средне-технических учебных заведений в Кыргызстане по германской программе обучения и прохождения ими практики в Германии.

Ф.Леффлер отметил нехватку квалифицированных кадров в Германии и выразил готовность сотрудничать с Кыргызстаном. З.Боймлер информировал о возможности принять первых студентов из Кыргызстана уже в сентябре 2023 г. Для получения трехлетнего среднего технического образования и дальнейшего трудоустройства. Данное сотрудничество осуществляется на основе Меморандума между Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Федеральным агентством занятости Германии по вопросам сотрудничества в сфере трудоустройства граждан Кыргызской Республики в Германии от 21 сентября 2022 года.

Согласно данному меморандуму в текущем году в Федеральный округ Саксония, ФРГ на трехлетнее обучение будут приняты 50 студентов из Кыргызстана.

Справочно: Федеральный округ Бавария является одним из наиболее важных и экономически развитых Федеральных округов Германии. В Баварии самый высокий уровень показателей нехватки квалифицированных кадров среди 16 федеральных округов страны, который составляет 45,9%.