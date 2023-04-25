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Россия и Германия выслали более 40 дипломатов

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Россия и Германия взаимно выслали несколько десятков дипломатов. Москва признает высылку более 20 членов дипмиссии ФРГ, передает Arbat.media.

Как сообщает n-tv, высланные из Германии российские дипломаты по мнению Берлина, были задействованы в роли шпионов.

Фактически в течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом с целью сокращения присутствия российской разведки в Германии, - сообщили в МИД ФРГ.

В ответ на действия Германии МИД РФ выслал из страны более 20 немецких дипломатов.

"Осуждаем действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение. Показательно, что германская сторона, несмотря на её неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ", – говорится в сообщении МИД РФ.

По информации Bild, Москву покинули 34 немецких дипломата. Общая численность дипломатического корпуса в ФРГ - 90 человек. Сколько российских дипломатов покинуло Берлин, неизвестно. П


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URL: https://www.vb.kg/429055
Теги:
Германия, Россия, дипломатия
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