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Национальный банк ввел в обращение монеты "Тай-туяк" и "Сому - 30 лет"

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- Айжан Мамбеталиева
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С 24 апреля 2023 года Национальный банк КР в честь 30-летия со дня введения национальной валюты вводит в обращение серебряные коллекционные монеты "Тай-туяк" и "Сому – 30 лет" серии "Исторические события".

Основным сюжетом лицевой стороны монеты "Тай-туяк" является изображение тай-туяка – серебряного слитка, использовавшегося в XIX веке в сфере денежного обращения. В верхней части монеты расположена надпись с названием монеты, а также указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (500 g); в нижней части указан номинал монеты (500 С).

Основным сюжетом оборотной стороны монеты являются кыргызские горы и традиционный кыргызский орнамент, а общая комбинация передает основную идею, связывающую прошлое и настоящее. В центре монеты изображен герб Кыргызстана. По окружности монеты размещена надпись: "Национальный банк Кыргызской Республики / Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы". В нижней части монеты указан год выпуска монеты (2023).

Серебряная монета "Тай-туяк" является первой монетой, выпущенной Национальным банком весом 500 граммов и номиналом 500 сомов.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты "Сому – 30 лет" является цифра "30" и графический знак сома "С" на фоне изображения фрагментов банкнот различных годов выпуска. По правую и левую части монеты расположены изображения циркуляционных монет. В верхней части монеты расположена надпись с названием монеты: "Сомго 30 жыл / Сому – 30 лет", в нижней части указаны проба металла (Ag 925), вес монеты (28.28 g) и номинал монеты (10 сомов).

На оборотной стороне монеты изображен герб Кыргызстана на фоне стилизованного национального узора, использованного на первых бумажных тыйынах независимого Кыргызстана. По окружности монеты размещена надпись: "Национальный банк Кыргызской Республики / Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы". В нижней части монеты указан год выпуска монеты (2023).

Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.

Коллекционные монеты национальной валюты имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызстана.

Реализация коллекционных монет осуществляется в кассах учреждений Национального банка в рабочие дни с 9 до 15 часов, а также через веб-сайт по продаже нумизматических ценностей: www.numizmat.nbkr.kg.


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URL: https://www.vb.kg/429056
Теги:
Кыргызстан, деньги, Национальный Банк
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