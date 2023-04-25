В Бишкеке руководители стройкомпании обманули мужчину на 120 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 13 сентября 2023 года в милицию обратился гражданин П.Б. с просьбой принять меры в отношении руководителей одной из строительной компании, которые под предлогом продажи ему двух таунхаусов расположенных в селе Чоктал Иссык-Кульской области заведомо зная, что дома находятся в качестве залога в одном из банков, завладели денежными средствами в сумме 120 тысяч долларов. Однако не исполнив обещанного, израсходовав денежные средства на личные нужны скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Э.М., 1977 года рождения и М.Д., 1996 года рождения, которые водворены в ИВС.

В настоящее время установлено их причастность в совершении 6 аналогичных фактов преступлений.